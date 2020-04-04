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الصين تدعو مواطنيها لعدم تخزين الارز

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دعا مسؤولون حكوميون في الصين، اكبر مستهلك ومستورد للأرز في العالم ، المواطنين إلى عدم تخزين هذه السلعة بعد ما اثار حظرا تم فرضه مؤخرا على مبيعات التصدير الجديدة من جانب فيتنام ، المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقال وي بايجانج ، وهو مسؤول بوزارة الزراعة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن البلاد لديها مخزون كاف من الأرز والقمح يكفي الاستهلاك لمدة عام ،بينما الورادات من الحبوب تمثل فقط نحو 2% من الاستهلاك المحلي. واضاف وي " امدادات في السوق كثيرة وليس هناك حاجة لتخزين السلع".

كانت الصين قد زادت الامدادات بشكل منتظم في الاسبوع الماضي إلى 3ملايين طن من القمح و2ر1مليون طن من الارز للعمل على استقرار الاسعار في السوق، بينما سوف تواصل الحكومة طرح الذرة من المخزون بعد مبيعات لنحو 3ملايين طن في شهر شباط/فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن كين يويون ،وهو مسؤول في الإدارة الوطنية للاغذية والاحتياطيات الاستراتيجية.

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