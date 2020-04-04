شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو مواطنيها لعدم تخزين الارز والان نبدء بالتفاصيل
وقال وي بايجانج ، وهو مسؤول بوزارة الزراعة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن البلاد لديها مخزون كاف من الأرز والقمح يكفي الاستهلاك لمدة عام ،بينما الورادات من الحبوب تمثل فقط نحو 2% من الاستهلاك المحلي. واضاف وي " امدادات في السوق كثيرة وليس هناك حاجة لتخزين السلع".
كانت الصين قد زادت الامدادات بشكل منتظم في الاسبوع الماضي إلى 3ملايين طن من القمح و2ر1مليون طن من الارز للعمل على استقرار الاسعار في السوق، بينما سوف تواصل الحكومة طرح الذرة من المخزون بعد مبيعات لنحو 3ملايين طن في شهر شباط/فبراير الماضي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن كين يويون ،وهو مسؤول في الإدارة الوطنية للاغذية والاحتياطيات الاستراتيجية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعو مواطنيها لعدم تخزين الارز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.