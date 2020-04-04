شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمد إيطاليا بمستلزمات ومساعدات طبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن القوات المسلحة المصرية قامت بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتأكيدا للعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وأكد السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن تلك المساعدات ستساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.