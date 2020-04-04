شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمد إيطاليا بمستلزمات ومساعدات طبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن تلك المساعدات ستساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.
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