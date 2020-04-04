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المغرب يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 50 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

المغرب يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 50 حالة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 844 حالة.

 

وأوضحت "الصحة المغربية" أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3182 حالة، حسب وكالة الأنباء المغربية.

 

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وأكدت أن ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 59 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 50 حالة.

 

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/ آذار وحتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

 

واتخذت المملكة المغربية إجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.

 

كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19.

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