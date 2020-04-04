الإمارات تطلب رسميا تأجيل إكسبو 2020‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

طلبت الإمارات رسميا، السبت، تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى تشرين الأول/أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كورونا، وفق ما أفادت به الهيئة المشرفة على المعرض الدولي.

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات، وكان مقررا أن ينطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، في بيان، إن ”حكومة الإمارات العربية المتحدة طلبت رسميا تأجيل إكسبو دبي 2020 العالمي“، مضيفا ”عقب مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة والأطراف المعنية الرئيسية، اقترحت الإمارات 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – 31 آذار/مارس 2022 كموعد جديد لإكسبو 2020 دبي”.

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وطلبت الحكومة الإماراتية كذلك الحصول على موافقة لمواصلة استخدام ”إكسبو 2020 دبي“ كاسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.

وأفاد المكتب الدولي للمعارض بأنه ”سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت في 21 نيسان/أبريل لمناقشة ”الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ“.

ولفت إلى أن ”طلب الحكومة الإماراتية أُرسل بعد نقاشات معمّقة بين اللجنة التسييرية لإكسبو دبي 2020 والمنظمين والمكتب الدولي للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-19 العالمي“، مؤكدا أن ”القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ لا يمكن اتخاذه إلا عبر تصويت ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض“.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

وأعلنت الإمارات عن 1505 إصابات بالفيروس و10 وفيات، وطبّقت إجراءات عزل تام للحد من تفشي الوباء تشمل حظر تجوال ليلي.