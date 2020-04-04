وفاة حارس لرئيس الوزراء الإيطالي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

توفي، السبت، أحد أفراد حماية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ضابط الشرطة جورجيو جوستاماشيا توفي صباح اليوم؛ بسبب كورونا.

وأشارت إلى أن إصابة جوستاماشيا بالفيروس ثبتت منتصف مارس/ آذار الماضي.

وبحسب التقارير الإعلامية، لم يكن جوستاماشيا في حالة احتكاك مباشر مع كونتي، قبل تركه مهامه لأجل العلاج.

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وكان جوستاماشيا البالغ من العمر 52 عامًا من أفراد حماية رئيس وزراء البلاد.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ومفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية باولو جنتيلوني، إن جوستاماشيا كان ضابط شرطة مثاليا.

وأضاف جنتيلوني في تغريدة عبر موقع تويتر: ”أشاطر أسرته وزملاءه ألمهم“.

وعقب ثبوت إصابة جوستاماشيا، منتصف مارس، خضع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لفحص طبي أظهر عدم إصابته بالفيروس.

ومساء الجمعة، أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و681 والإصابات إلى 85 ألفا و388 حالة.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليونا و139 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 61 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.