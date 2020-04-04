شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عام على عملية "طوفان الكرامة" .. إلتفاف شعبي كبير حول الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تحركت طلائع القوات المسلحة العربية الليبية في مثل هذا اليوم من العام 2019م، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة"، من أجل تحرير العاصمة طرابلس من قبض الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج .



وجاء تحرك الجيش بعد احتجاجات واسعة شهدتها طرابلس والمدن كافة، ورفضاً لسياسات القمع والاضطهاد والاعتقالات العشوائية على أيدي مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وطالب المحتجون قوات الجيش الليبي والشرطة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب والقيام بواجبهم الوطني في حماية الوطن والليبيين والقضاء على المليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها.

ونالت العملية العسكرية دعما واسعا من القبائل الليبية، التي لها تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإيطالي، حيث سعت القبائل لدعم أبناء الجيش الليبي وشكلت ظهيرا شعبيا قويا وأعلنت مباركتها لـ"طوفان الكرامة"، التي ستحرر ليبيا من سطوة المليشيات الإرهابية.

وفي محيط العاصمة طرابلس خرج أبناء قبائل مدينة ترهونة، التي تعد من بين أكبر الداعمين لقوات الجيش الليبي، وأعلنوا انتفاضهم، مطالبين الجميع بالوقوف أمام المجرمين والقتلة من مرتزقة مسلحين، ورغم سلمية ومدنية مطالبهم إلا أنهم قوبلوا بالرصاص الحي والاعتقال التعسفي من قبل المليشيات.

كما خرجت عدة مناطق مؤيدة للجيش الليبي من داخل طرابلس وعلى رأسها مناطق العزيزية ورشفانة، وهي من أعرق القبائل المعروفة تاريخية بالسبع طبول لمقاومتهم الاستعمار في العصور الماضية، كما أعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة (سوق الخميس امسيحل، سوق السبت، السبيعة-سيدي السايح، قصر بن غشير) تأييدها للجيش الليبي.

وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، بدأ الموالون للجيش اللليبي الذين عرفوا أنفسهم بأنهم "شباب العاصمة" في تنفيذ عمليات نوعية ضد المليشيات الإرهابية في طرابلس .

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ومؤخرا مع تقدمات الجيش الليبي لمناطق جديدة ظهرت قوات أخرى موالية للجيش، من بينها قوات "حماية أبوسليم" وهي إحدى أشهر الأحياء المؤيدة لعملية طوفان الكرامة.

وزادت المليشيات من تضييق الخناق على المناطق المؤيدة للجيش الليبي والرافضة لهيمنتها مثل أبوسليم والهضبة وفشلوم، وبدأت في تنفيذ اعتقالات من المنازل وتفتيش الهواتف المحمولة.

ولا تزال عالقة في أذهان أبناء منطقة أبوسليم مجزرة "غرغور" التي نفذتها الجماعات المسلحة، حين تجمع عدد من المصلين العزل أمام مسجد القدس وسط طرابلس للتظاهر سلمياً، مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام 27 و53 بخصوص إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة.

ذلك المشهد الدموي -الذي أسفر عن سقوط 47 ضحية و518 جريحا- ظل محفورا داخل ذاكرة أبناء منطقة أبوسليم وغيرهم من أبناء طرابلس، الذين بادروا برصد تحركات المليشيات الإرهابية ونفذوا عمليات نوعية ضدها بمنطقة صلاح الدين وفي مدينة جنزور بالجزء الغربي من العاصمة.

كما أعلن أبناء منطقة أبوسليم وغيرهم أنهم سيستهدفون كل قادة المليشيات الإرهابية في طرابلس وأذنابهم، وأنهم سيتتبعون وجودهم في العاصمة حتى يرحلوا عنها أو يلقوا مصرعهم.

وعول الجيش الليبي على "شباب العاصمة" في تسهيل مهمته للقضاء على الإرهاب والسيطرة على طرابلس.

وخرج المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بعدد من البيانات التعبوية التي تناشد هؤلاء الشباب التنسيق مع الأطباء بالمستشفيات وإعداد أخرى ميدانية، وضرورة تسهيل حركة الوصول إلى المستشفيات الميدانية، ووضع حراسة على مداخلها ومخارجها.