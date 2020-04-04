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تسجيل 708 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

تسجيل 708 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 708 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت الوزارة أن حصيلة الوفيات جراء الوباء إرتفع إلى 4313 حالة وفاة .

 

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وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى جميع قادة المعارضة لدعوتهم الأسبوع المقبل للعمل سويا لمحاربة الفيروس التاجي كأكبر خطر يهدد المملكة المتحدة

 

ويأتي إعلان رئيس الحكومة البريطاني حيث تم الكشف عن أن الملكة اليزابيث ستصدر خطابا حاشدا للأمة يوم غد الأحد في حديث نادر لرفع معنويات الشعب البريطاني.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن الفيروس التاجي هو "التهديد الأكبر" الذي واجهته هذه الدولة منذ عقود ، وحذر من أن ضرب الفيروس سيستغرق "أشهرًا" وليس أسابيع.

 

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