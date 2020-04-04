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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار رئيس وزراء بريطانيا : الإصابة هي السبيل الوحيد لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال البروفيسور جراهام ميدلي المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" هو الإصابة به وليس سياسة الإغلاق والعزل.
وحذر ميدلي من أن إغلاق المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حشرها في الزاوية بدون استراتيجية خروج واضحة، حيث دعا إلى عودة البلاد إلى استراتيجية "مناعة القطيع".
وتستند استراتيجية "مناعة القطيع" ببساطة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، بحيث يصاب معظم أفراد المجتمع بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددا.
وقال البروفيسور ميدلي إن الطريق الوحيد القابل للتطبيق من خلال حالة الطوارئ الصحية هو السماح للأشخاص بالعدوى حتى لا يعودوا عرضة للخطر.
وحذر من أن القيود الحالية لن تنهى وباء كورونا في بريطانيا، ولكنها ستمنع الانتشار على المدى القصير، وسوف تتسبب في تركيع الاقتصاد البريطاني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتوقع ميدلي أن يتسبب الوضع الحالي في زيادة البطالة والعنف المنزلي وأن ترتفع مشكلات الصحة النفسية إذا ظل المجتمع في حالة شلل.
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