- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي في وفيات كورونا بـ708 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت اليوم 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "توفى 708 مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313 حالة".
وأضافت أنه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي في وفيات كورونا بـ708 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.