ترامب يتجاهل نصيحته التي وجهها للأمريكيين بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصيحة كان قد وجهها لمواطني بلاده بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .



وقال ترامب، الجمعة، خلال إفادته اليومية بشأن مواجهة فيروس كورونا إن إدارته توصي المواطنين بارتداء غطاء الوجه، مؤكدا في الوقت عينه إلى أنه لن يشارك في الأمر.

وأضاف قائلا: "لا أعتقد أنني سأفعلها، ارتداء قناع الوجه أثناء تحية الرؤساء، ورؤساء الوزراء، والملوك، والملكات، أنا لا أتصور الأمر".

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وكشفت مصادر مطلعة، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية عن أنه بعد أسابيع من الإصرار على تجنيب الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار فيروس كورونا، شارك مسؤولون بالإدارة هذا الأسبوع في مناقشات داخلية بشأن تغيير المسار.

وقالت المصادر إنه خلف الكواليس، كان هناك انقسام بين المسؤولين بشأن الحكمة في توصية الناس بتغطية وجوههم بالمناطق العامة، التي يخشى البعض أنها قد تسبب خطأ في جهود التباعد الاجتماعي التي لا تزال أفضل أمل للمسؤولين لمنع انتشار الفيروس.

كما ذكر مسؤولون بارزون بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع أن هناك حاجة لتوجيهات أكثر قوة لمنع انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وأرسلت المراكز الأمريكية مذكرات إلى البيت الأبيض لتحديد الإرشادات التي يوصون بها هذا الأسبوع، حيث أوضحوا أن أغطية الوجه القماشية –وليست الأقنعة الطبية– إجراء يجب أن يوصى به.