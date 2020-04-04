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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارت تسجل 241 إصابة جديدة كورونا وشفاء 17 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية السبت تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
وأكدت شفاء 17 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 125 حالة .
وأشارت فريدة الحوسني المتحدثة باسم الوزارة خلال الإحاطة اليومية حول مستجدات كوفيد 19 في البلاد إلى تسجيل وفاة جديدة لمقيم من جنسية عربية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات إلى 10
كما أوضحت أن العدد المتزايد هو نتيجة متوقعة بعد الفحوص الاستباقية والمكثفة التي تجريها الجهات الصحية المختصة.
وشددت على ضرورة منع الاختلاط وتجنب التجمعات، والالتزام بقواعد الحجر الصحي المنزلي مع التقيد بالمدة الزمنية المحددة.
ودعت إلى عدم نشر الشائعات، بل الرجوع إلى المصادر الرسمية في كل ما يتعلق بالوباء.
أما عن لبس الكمامات، فأوضحت "أن كافة التعليمات والدراسات السابقة مع بداية مراحل تفشي الفيروس كانت تشير إلى اقتصار وضعها من قبل المرضى أو من يعاني من سعال أو مشاكل تنفسية أو غير ذلك.
وتابعت:" أما اليوم وتماشياً مع التعليمات العالمية الجديدة وبعد صدو توصيات حديثة ودراسات تشير إلى امكانية نقل العدوى من قبل أشخاص لا تبدو عليهم علامات المرض أو الإصابة، فيفضل لبس الكمامات عند الخروج من قبل كل الأفراد سواء من يعاني من أمراض تنفسية أم لا"
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