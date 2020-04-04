الأوقاف المصرية: لا مجال لإقامة موائد إفطار عامة في رمضان

أعلنت ​وزارة الأوقاف المصرية​، في بيان، "إنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام"، داعية أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم، أن "تبادر بإخراج ذلك نقداً أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مع التأكيد على أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه".

هذا وأصدرت الوزارة هذا التنبيه المبكر حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد.