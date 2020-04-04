الفخفاخ: تونس في مرحلة الذروة لانتشار فيروس كورونا

أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أن "بلاده تعيش هذه الأيام ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد"، داعيا المواطنين إلى "التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة".
ولف الفخفاخ الى ان "الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب، وتم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك"، مشدداً على أن "الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا".
هذا وشهد البرلمان التونسي مؤخّرا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.
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