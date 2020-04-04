السلطات الألمانية: تسجيل 6082 إصابة جديدة بالكورونا بالساعات الـ 24 الماضية

أعلنت السلطات الألمانية أنها "سجلت انخفاضا طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيت تم تسجيل في الساعات الـ 24 الماضية 6082 إصابة جديدة".
ولفت رئيس معهد روبرت كوخ لوثار فيلر، في وقت سابق، ان "معدل الإصابات الجديدة أصبح تحت السيطرة بفضل إجراءات أشمل لوقف تجمعات الناس في الأماكن العامة وفي العمل".
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