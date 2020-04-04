السلطات الألمانية: تسجيل 6082 إصابة جديدة بالكورونا بالساعات الـ 24 الماضية

أعلنت ​السلطات الألمانية​ أنها "سجلت انخفاضا طفيفاً في عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، حيت تم تسجيل في ​الساعات​ الـ 24 الماضية 6082 إصابة جديدة".

ولفت رئيس معهد روبرت كوخ لوثار فيلر، في وقت سابق، ان "معدل الإصابات ​الجديدة​ أصبح تحت السيطرة بفضل إجراءات أشمل لوقف تجمعات الناس في الأماكن العامة وفي العمل".