شركة طيران الشرق الاوسط اعلنت برنامج رحلات الاجلاء ليوم غد

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، "البدء بتسيير رحلات الاجلاء ليوم غد الاحد بعد الحصول على الاذونات المطلوبة من السلطات المختصة في الدول التالية:
وأشارت إلى أن "طائرات الشركة ستغادر بيروت فارغة من دون ركاب (Ferry Flight)"، لافتة إلى أن "كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة"، متمنية "عودة آمنة و سالمة لجميع الركاب".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد اتخذت قراراً بإعادة من يرغب من اللبنانيين المنتشرين في الخارج إلى أرض الوطن.
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