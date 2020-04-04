شركة طيران الشرق الاوسط اعلنت برنامج رحلات الاجلاء ليوم غد

أعلنت ​شركة طيران الشرق الاوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، "البدء بتسيير رحلات الاجلاء ليوم غد الاحد بعد الحصول على الاذونات المطلوبة من السلطات المختصة في الدول التالية:

وأشارت إلى أن "طائرات الشركة ستغادر ​بيروت​ فارغة من دون ركاب (Ferry Flight)"، لافتة إلى أن "كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة"، متمنية "عودة آمنة و سالمة لجميع الركاب".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد اتخذت قراراً بإعادة من يرغب من اللبنانيين المنتشرين في الخارج إلى أرض الوطن.