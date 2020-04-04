النائب فضل الله: التدخل الاميركي بتعيينات مصرف لبنان اعتداء مكشوف على سيادتنا

لفت النائب حسن فضل الله، الى أن "​السفيرة الاميركية​ في ​بيروت​ تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح ​الولايات المتحدة​ لأحد نواب حاكم مصرف ​لبنان​، وتطالب ​الحكومة​ بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية".

واعتبر ان "هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجا سافرا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلا فجا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء ​التعيينات​".