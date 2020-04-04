محافظ عكار استعجل البلديات للافادة عن مراكز الحجر ونواقصها

وجه ​محافظ​ عكار ​عماد اللبكي​ تعميما للبلديات والاتحادات البلدية، أكد فيه "عطفا على تعاميمنا السابقة، نطلب من ​البلديات​ واتحادات البلديات التي لم ترسل بعد جوابا عبر الواتس آب عن مراكز الحجر المقترحة من قبلها، ما إذا كانت مجهزة وفقا للأصول بأسرة وحمامات ومستلزمات طبية وأدوات تعقيم، وتحديد النواقص، تزويدنا بالمعلومات المطلوبة بأسرع وقت ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن التحركات جارية على مختلف الأراضي ال​لبنان​ية لتأمين مراكز للحجر الصحي تمهيداً لإستقبال المغتربين اللبنانيين الذين سيعودون إلى لبنان ولا يملكون مكاناً ليحجروا أنفسهم فيه.