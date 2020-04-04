امانة السر في البطريركية المارونية تعلن برنامج إحتفالات أسبوع الآلام وعيد الفصح

أعلنت امانة السر في ​البطريركية المارونية​ في ​بكركي​ برنامج إحتفالات ​أسبوع الآلام​ و​عيد الفصح​ 2020، التي ستقام في الصَّرح البطريركي، من دون حضور المواطنين على ان تنقل الاحتفالات عبر ​وسائل الاعلام​ المرئية والمسموعة و​وسائل التواصل الاجتماعي​ وموقع بكركي الالكتروني.

الأحد 5 نيسان – قدَّاس عيد الشَّعانين – السَّاعة 11.00 صباحًا.

الأحد 5 نيسان - رتبة الوصول إلى ​الميناء​ - السَّاعة 5.30 مساءً.

الإثنين 6 نيسان – مراحل درب الصَّليب وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.

الثّلاثاء 7 نيسان - مراحل درب الصَّليب وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.

الأربعاء 8 نيسان - ​رتبة القنديل​ وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.

الخميس 9 نيسان - قدّاس ورتبة تبريك الزيوت – السَّاعة 5.30 مساءً.

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الجمعة 10 نيسان – سجدة الصَّليب – السَّاعة 11.00 صباحًا.

الجمعة 10 نيسان – صلاة المساء وطلبة الآلام – السَّاعة 5.30 مساءً.

السبت 11 نيسان – رسالة الفصح – السَّاعة 9.00 صباحًا.

السبت 11 نيسان – رتبة صلاة الغفران – السَّاعة 11.30 صباحًا.

السبت 11 نيسان – صلاة المساء وطلبة القيامة – السَّاعة 5.30 مساءً.

الأحد 12 نيسان – قدَّاس عيد الفصح – السَّاعة 11.00 صباحًا.

الإثنين 13 نيسان – قدَّاس ثاني العيد – السَّاعة 7.30 صباحًا.