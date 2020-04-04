امانة السر في البطريركية المارونية تعلن برنامج إحتفالات أسبوع الآلام وعيد الفصح

أعلنت امانة السر في البطريركية المارونية في بكركي برنامج إحتفالات أسبوع الآلام وعيد الفصح 2020، التي ستقام في الصَّرح البطريركي، من دون حضور المواطنين على ان تنقل الاحتفالات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع بكركي الالكتروني.
الأحد 5 نيسان – قدَّاس عيد الشَّعانين – السَّاعة 11.00 صباحًا.
الأحد 5 نيسان - رتبة الوصول إلى الميناء - السَّاعة 5.30 مساءً.
الإثنين 6 نيسان – مراحل درب الصَّليب وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.
الثّلاثاء 7 نيسان - مراحل درب الصَّليب وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.
الأربعاء 8 نيسان - رتبة القنديل وزيَّاح الصَّليب - السَّاعة 5.30 مساءً.
الخميس 9 نيسان - قدّاس ورتبة تبريك الزيوت – السَّاعة 5.30 مساءً.
الجمعة 10 نيسان – سجدة الصَّليب – السَّاعة 11.00 صباحًا.
الجمعة 10 نيسان – صلاة المساء وطلبة الآلام – السَّاعة 5.30 مساءً.
السبت 11 نيسان – رسالة الفصح – السَّاعة 9.00 صباحًا.
السبت 11 نيسان – رتبة صلاة الغفران – السَّاعة 11.30 صباحًا.
السبت 11 نيسان – صلاة المساء وطلبة القيامة – السَّاعة 5.30 مساءً.
الأحد 12 نيسان – قدَّاس عيد الفصح – السَّاعة 11.00 صباحًا.
الإثنين 13 نيسان – قدَّاس ثاني العيد – السَّاعة 7.30 صباحًا.
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