رعد بعد زيارة مراكز استقبال مرضى الكورنا بالنبطية: نخوض المعركة بعزم

جال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على "المراكز المستحدثة لاستقبال مرضى فيروس الكورنا في النبطية للاطلاع على التجهيزات والاجراءات التي اتخذت في هذا المجال"، موضحاً ان "الجولة تأتي ضمن التحضير لمواجهة "حرب الكورونا" التي نتصدى لها في كل المواقع وفي كل الخنادق وفي كل المحاور، وكما عهدنا ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية ان تكون مطلعة وسباقة وتأخذ المبادرة للتحضير والمشاركة في هذا المواجهة التي تعني شعبنا كله، وفي الحقيقة ما استطلعناه من تجهيزات ومن اعدادات يثلج الصدر ويحمل بارقة أمل باننا سننتصر في هذه المعركة".
وبيّن ان "دول عديدة في اوروبا تدعي حماية حقوق الانسان، وتقدم الاقتصاد على حياة وصحة الانسان فيما نحن بامكاناتنا المتواضعة نضع الانسان في أعلى الاولويات ونضع صحته في اول سلم الاولويات، كل شيء عندنا وما يمكننا ان نوفره هو في خدمة صحة الانسان وهذه المعركة نخوضها بعزم وبوعي ونعرف مواطىء اقدامنا ونعرف كيف نتصرف وسننتصر في نهاية المطاف ان شاء الله وسينتصر شعبنا ايضا".
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