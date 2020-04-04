كاريتاس قدمت للراعي تقريرا عن مساعداتها وخدماتها

أعلنت "رابطة ​كاريتاس لبنان​"، أن رئيسها الأب ​ميشال عبود الكرملي​، زار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، وسلمه "تقريرا مفصلا عن المساعدات التي تقوم بها كاريتاس لبنان لمواكبة الازمة الحالية"، وأطلعه على "صعوبة الوضع الحالي وكثافة عدد المحتاجين، وأن كاريتاس تعمل ما بوسعها لتقديم المساعدات الأولية في كل أقاليمها المنتشرة على جميع المناطق اللبنانية".

وأشارت الرابطة في بيان أن الكرملي أطلع الراعي "على كل الخدمات التي تقدمها كاريتاس، من فرص عمل وإنماء وغيره، واستمرار مراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات الصحية لكل قاصديها، إضافة إلى إعادة تفعيل العيادة النقالة التي توقفت لفترة في ظل ​الأزمة​ الراهنة".

ونقلت الرابطة عن الراعي ثناءه "على العمل التي تقوم به الأقاليم والشبيبة والعاملون في هذا الوضع، وأعطى توجيهاته بتكثيف العمل والتنسيق مع كل المرجعيات، وخصوصا الكنسية التي حثها على وضع كل امكاناتها لمساندة كل المحتاجين".