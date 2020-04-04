وجهت وزيرة المهجرين غادة شريم نداء إلى المغتربين الذين سيبدأون بالوصول غدا الى لبنان والى أهاليهم، خلال تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبرت فيه أن "المسؤولية كبيرة تجاه صحتكم، اهلكم وبلدكم فالتزموا الارشادات الوقائية كاملة من لحظة الخروج من بلاد الاغتراب الى لحظة الوصول الى اماكن الحجر في لبنان. إن لم يكن ذلك من أجلكم فليكن من أجل أحبابكم".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة من شاء من المغتربين اللبنانيين إلى الوطن، وسيبدأ وصول الطائرات غدا الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر شريم للعائدين: التزموا الارشادات كرمال يلي بتحبوهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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