شريم للعائدين: التزموا الارشادات كرمال يلي بتحبوهن

وجهت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ نداء إلى المغتربين الذين سيبدأون بالوصول غدا الى ​لبنان​ والى أهاليهم، خلال تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبرت فيه أن "المسؤولية كبيرة تجاه صحتكم، اهلكم وبلدكم فالتزموا الارشادات الوقائية كاملة من لحظة الخروج من بلاد ​الاغتراب​ الى لحظة الوصول الى اماكن الحجر في لبنان. إن لم يكن ذلك من أجلكم فليكن من أجل أحبابكم".

تجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة​ اتخذت قراراً بإعادة من شاء من المغتربين اللبنانيين إلى الوطن، وسيبدأ وصول الطائرات غدا الأحد.