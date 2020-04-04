بلال عبد الله: مشروع سد بسري لن يمر ونحن إخترنا رأي الناس

أوضح عضو "​اللقاء الديمقراطي​"، النائب ​بلال عبد الله​، في حديث تلفزيوني، ان "مشروع سد بسري لن يمر ونحن إخترنا رأي الناس ونشكر الإنتفاضة فنحن لن نفرط به مهما كانت الضغوطات"، مشيراً الى ان "النائب جبران باسيل جزء من المنظومة منذ العام 2005 وكان الأجدر به ألاّ يطلّ اليوم على الناس ويقول لنا ماذا فعل منذ استلامهم السلطة وتياره يدّعي التعفّف والنظافة وهذه المعزوفة يجب تنتهي فوراً".

وشدد عبدالله الى انه "في معركة الجوع تسقط ​التعيينات​ الرخيصة فالناس في مكان آخر ينتظرون إجراءات جذريّة لحماية أموال المودعين والتفاوض بجديّة مع ​صندوق النقد الدولي​، ولكن هناك نائب في ​التيار الوطني الحر​ يضع نصب عينيه التصويب على ​وليد جنبلاط​ ويعتقد أنّ التطاول على الكبار يجعله كبيراً".

ولفت عبد الله الى ان "​مستشفى​ ​سبلين​ سيكون جاهزاً مع نهاية هذا الشهر بدعم من جنبلاط والتأخير يعود إلى نقص المعدّات والإمكانات، ويجب أن نكون على أتم الحيطة والحذر لإستقبال الأسوأ"، مستغرباً "عدم إعلان ​حالة الطوارئ​ لأنه يجب إعلانها حالاً، وبحسب معرفتي العلمية سنكون في الأسبوعين القادميين أمام مرحلة صعبة".