غرفة عمليات إدارة الكوارث: 520 إصابة بالفيروس و50 حالة شفاء

أفاد ​تقرير​ ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ الصادرة عن ​وزارة الصحة​ ال​لبنان​ية، عن أن لبنان أجرى 9022 فحصاً للكشف عن ​فيروس كورونا​ منذ ظهوره في 21 شباط حتى اليوم، نتج منه 17 حالة وفاة و520 إصابة، منها 12 إصابة جديدة، كما أكد التقرير أن عدد حالات الشفاء التام من الفيروس بلغ 50 حالة.

وأوضح التقرير أن أكثر من 8% من عدد المصابين حالتهم حرجة، مقابل 70% حالتهم مستقرة، فيما يوضح أن أكثر من 21% من المصابين ليس لديهم أي أعراض للفيروس، كما أن نسبة الذكور المصابين تفوق نسبة النساء، والفئة العمرية الأكثر إصابة هي من عمر 20 إلى 29 سنة حيث بلغت نسبتهم أكثر من 24% وهي النسبة الأعلى.