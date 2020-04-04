أيوب: سنقيم امتحان الفصل الأول فور انهاء التعبئة ونكمل الثاني حيث انتهينا عن بُعد

أشار رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​، إلى أن "إمتحانات الفصل الأول يجب أن تقام بعد الدخول للدراسة مباشرة، وباشرنا في الفصل الثاني عن بعد، وندرك أننا نعيش تجربة جديدة، ونحن في وضع استثنائي وصحتنا أهم من الشهادات بالوقت الحالي".

واعتبر أن "تمديد ​العام الدراسي​ هو لإكمال حياته العلمية والعملية، وتمديد العام الدراسي لن يكون لرأس السنة، وبعد إنجاز الفصل الأول، سنكمل الفصل الثاني من حيث انتهينا من التعليم عن بعد، أما في الكليات ذات الطابع التطبيقي، سننجز الدروس التطبيقية بأقصى سرعة ممكنة، لإنجازها بمنتصف أيلول، سنقيم الإمتحانات بعد منتصف أيلول إلى ​الجامعات​، لنقيم في تشرين الأول إمتحانات الدورة الثانية، وهذا لا يريحنا، إنما ننتصر على ​الكورونا​ الذي يحاول تدمير حياتنا".

وأكد في حديث تلفزيوني، إلى أنه "من المفترض أن نعود بعد 3 أيام من إنتهاء فترة التعبئة العامة إلى الجامعات"، معتبراً أن التعليم عن بعد ليس مقونناً في لبنان، وهو لا يعادل في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ وهو ليس قانونيا، إلا أننا في مراحل إستثنائية، تتوجب وضع هذا القانون جانباً والنظر إلى خدمة المجتمع، حيث ساهم النظام بإبقاء ​الطلاب​ في منازلهم، وأبقاهم على تواصلهم مع الأساتذة"، معتبراً أن "اللبنانيين عموماً يعانون، خصوصاً في عكار و​الهرمل​ و​طرابلس​، لأن أوضاعهم المعيشية تعكس معاناة الطلاب".