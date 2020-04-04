الصحة السويدية: تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​السويد​، عن "تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليصل إجمالي ​حالات​ الوفاة إلى 373"، مشيرة الى "بلوغ إجمالي الإصابات المؤكدة 6400 حالة، منهم 520 بالعناية المركزة".

هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.