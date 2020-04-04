أرباح بنك فيصل الإسلامي تبلغ 2.7 مليار جنيه في نهاية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قفز إجمالي أرباح بنك فيصل الإسلامي قبل خصم الضرائب إلى 6.934 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بحسب بيان صادر من البنك اليوم السبت.

وقال عبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي إن صافي ربح البنك بلغ نحو 2.714 مليار جنيه قابل للتوزيع لعام 2019.

وبلغ إجمالي الأرباح المحتجزة وبعد إجراء التوزيعات بلغت 5.9 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بحسب أبو موسى.

وقال إن العام الماضي شهد تسجيل إيرادات إجمالية بنحو 9.31 مليار جنيه، فيما زادت العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 4.79 مليار جنيه مقابل 4.12 مليار عن عام 2018.

وأضاف أبو موسى أن إجمالي أصول البنك وصلت في نهاية ديسمبر الماضي إلى ما يعادل 102.7 مليار جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 8.9 مليار جنيه، ونسبتها 9.5% خلال العام الماضي.

وقال إن إجمالي الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) بلغ 86 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه بنسبة نمو 8.8%، حيث تتوزع أرصدة الودائع على أكثر من "مليون وسبعمائة ألف حساب" يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 83,7% من إجمالي الأصول.

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