باكستان تتجه لاستئناف حكم بتبرئة المتهم بمقتل صحفي أمريكي عام 2002

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في بيان اليوم السبت، أن الحكومة سوف تستأنف حكم محكمة برأ ساحة الرجل المتهم بقتل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" دانيل بيرل عام 2002.

وأضاف الوزير: "لقد تقرر اقامة دعوى استئناف ضد القرار في المحكمة العليا".

وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوف بشأن القرار الذي قال قرشي إنه "طبيعي".

وقال: "يرجع الأمر للمحكمة الآن في رفض الاستئناف أو (تأييده)".

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وكانت محكمة السند العليا أسقطت أمس الأول الخميس حكم الإعدام الصادر بحق أحمد عمر شيخ، وهو رجل باكستاني إيطالي، متهم باختطاف الصحفي وقتله .

كما برأت المحكمة ساحة ثلاثة آخرين من المدعي عليهم معه، بعدما كانت صدرت أحكام بإعدامهم في 2002.

وكان من المفترض الإفراج عن الأربعة، ولكن أعيد القبض عليهم بموجب قانون يسمح للسلطات الباكستانية بإبقاء الأشخاص قيد الاعتقال لما يصل إلى ثلاثة أشهر بدون توجيه اتهام.

وكان بيرل، مراسل "وول ستريت جورنال" في منطقة جنوب آسيا، والذي كان يتخذ من نيودلهي مقرا له، اختطف، ثم قتل، في مدينة كراتشي بجنوب باكستان في فبراير 2002.

وكان الراحل بين العديد من الصحفيين الغربيين الموجودين في باكستان لتغطية تطورات الوضع في أعقاب سقوط نظام طالبان في دولة أفغانستان المجاورة في عام 2001.