بسبب تطبيق إجراءات كورونا في الفلبين: رجل يهاجم قوة شرطة بمنجل

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الفلبينية أن رجلا 63 عاما، قتل في الفلبين، بعد أن هدد مسؤولين ورجال شرطة بإحدى القرى بمنجل في نقطة تفتيش، خاصة بفيروس كورونا.

وذكر تقرير للشرطة اليوم السبت أنه يعتقد أن الرجل كان مخمورا، عندما هدد مسؤولي القرية ورجال شرطة كانوا يحرسون نقطة التفتيش في بلدة ناسيبيت في إقليم أجوسان ديل نورت جنوب البلاد، أمس الأول الخميس.

وأضاف التقرير "حذر موظف صحة بالقرية المشتبه به.. بسبب عدم ارتداء قناع وجه. لكن المشتبه به غضب، متلفظا بكلمات مستفزة وفي نهاية الأمر هاجم الموظف باستخدام منجل، ما دفع رجل الشرطة إلى قتله بالرصاص بعد محاولات تهدئته.

وهذا أول حادث إطلاق الشرطة النار على مدني بسبب رفض اتباع القيود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي يوم الأربعاء الماضي من أنه سيأمر الشرطة والجيش بإطلاق النار على أي شخص يثير مشكلات.

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وجزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين تخضع لإغلاق كامل لمدة شهر منذ 16 مارس الماضي، مما يمنع المواطنين من مغادرة منازلهم باستثناء الذهاب إلى محلات البقالة أو الصيدليات، وشملت الاستثناءات موظفى الاستعلامات.

وفرضت الكثير من الأقاليم خارج جزيرة لوزون أيضا قيودا خاصة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة 76 حالة مؤكدة جديدة للإصابات في الفلبين، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3094 . وسجلت ثماني حالات وفاة إضافية أيضا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 144، بينما تعافى 57 مريضا.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها من حقيقة أن قادة مستبدين مثل دوتيرتي يستخدمون وباء كوفيد-19 ذريعة لـ"منع الانتقادات وتكميم أفواه المعارضين بشكل أكبر".

وقال بوتش اولانو، مدير المنظمة في الفلبين "إنها أزمة صحية غير مسبوقة-لكن الرئيس دوتيرتي يركز على مهاجمة حريات التعبير والتجمعات".