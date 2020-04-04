النمسا: عدد المتعافين من كورونا يتجاوز عدد المصابين الجدد لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ):

لأول مرة، تجاوز عدد المتعافين من مرض كورونا في النمسا عدد حالات الإصابة الجديدة في غضون 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة النمساوية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل بحلول الساعة الثامنة صباح اليوم السبت إلى 11 ألف و525 حالة بزيادة 354 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

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وبلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 بحلول الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم 2507 شخص بزيادة بمقدار 485 شخصا مقارنة بأمس.

بذلك يتأكد الاتجاه الإيجابي في مكافحة الفيروس في النمسا، حيث شهدت معدلات الارتفاع في الإصابة اليومية انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية واستقرت مؤخرا تحت 5%.

وحذر وزير الصحة رودولف انشوبر من التسرع في الابتهاج "فلم نصل إلى أهدافنا بعد على الإطلاق، لكننا نلاحظ أن بإمكاننا الوصول إليها- إذا واصل الجميع تماسكهم ومشاركتهم".