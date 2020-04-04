مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية ثانية لإعادة العالقين من أمريكا.. غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تصل مطار مرسى علم، صباح غدٍ الأحد، ثانية رحلات شركة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل الجاري، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشِّي الفيروس المستجد.

وأعلنت غرفة المنشآت الفندقية أنه تم الانتهاء من تجهيز فندق آخر بمدينة مرسى علم السياحية؛ لاستقبال المصريين العالقين بمطارات الولايات المتحدة الأمريكية كحجر صحي لهم لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة عملت على عملية اختيار الفنادق التي سيتم استخدامها كحجر صحي للمصريين العالقين في الخارج؛ من خلال الإشراف على عمليات استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

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وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الوفود العائدة خضعت للكشف الطبي فور وصولها إلى مطار مرسى علم من قِبَل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان، والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار فوزي إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل؛ لتوفير سُبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وَفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، منوهًا بأنه تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم إلى الفنادق من قِبَل الأطباء المقيمين بها وتقديم لهم وجبة الإفطار.

وكان أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم استقبل أمس الجمعة، وفدًا من المصريين العالقين في واشنطن ضم 293 راكبًا و13 رضيعًا لقضاء فترة الحجر الصحي هناك .