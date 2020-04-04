تسليم 24 ألف شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

واصلت الأجهزة المعنية، بالمنوفية، تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية العامة، وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تسليم 24 ألف شريحة تابلت من إجمالى 30 ألف شريحة للطلاب بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه يجري توزيع باقى الشرائح وفقاً لخطة التوزيع المحددة، حيث جرى تجهيز 11 مدرسة بجميع مراكز المحافظة، كإجراء احترازي منعًا للتزاحم ولتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور، الذين لم يحصلوا على شرائح التابلت، التوجه إلى المدارس المعلن عنها ومقرات الشركة المصرية للاتصالات لاستلامها، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية.