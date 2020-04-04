محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
واصلت الأجهزة المعنية، بالمنوفية، تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية العامة، وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تسليم 24 ألف شريحة تابلت من إجمالى 30 ألف شريحة للطلاب بنطاق المحافظة.
وأضاف المحافظ، أنه يجري توزيع باقى الشرائح وفقاً لخطة التوزيع المحددة، حيث جرى تجهيز 11 مدرسة بجميع مراكز المحافظة، كإجراء احترازي منعًا للتزاحم ولتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.
وناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور، الذين لم يحصلوا على شرائح التابلت، التوجه إلى المدارس المعلن عنها ومقرات الشركة المصرية للاتصالات لاستلامها، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم 24 ألف شريحة تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.