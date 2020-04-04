إيطاليا / غوغل تتيح للسلطات بياناتٍ عن حركة المواطنين

وكالات- أشارت مصادر إعلامية إلى أن شركة "غوغل" أتاحت لإيطاليا، من ضمن 131 دولة، خرائط تحتوي على "بيانات مجهولة الهوية فيما يتعلق بالخصوصية" لحركات المواطنين.

هدف تجميع هذه البيانات هو "إظهار مدى إزدحام بعض الأماكن" و"ما الذي تغير نتيجة القيود" التي فرضتها السلطات الإيطالية على الحركة والأنشطة الإنتاجية غير الأساسية لإحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووفق محطة "سكاي نيوز 24" الإخبارية الإيطالية، تفيد بيانات 29 مارس الماضي بإنخفاض حركة المواطنين في الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية بنسبة 85% ، وفي الحانات والمطاعم بنسبة 94% ، ووسائل النقل العام 87%.

كما إنخفضت الحركة في الحدائق العامة بنسبة 90% ، وتقلص الحضور في أماكن العمل بنسبة 63%.