الصحة الإماراتية: تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، عن تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. الأخيرة. وقالت الوزارة إنه تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة وتسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية (53 عاما). من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة وتسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية (53 عاما). كما أفادت بشفاء 17 حالة.

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