العاصمة الروسية تعلن استعدادها لتشغيل نظام مراقبة ذكي على تنقل المواطنين

أكدت سلطات العاصمة الروسية موسكو استعدادها لتشغيل "نظام ذكي" لمراقبة مدى التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي العام الذي تم فرضه في المدينة قبل أسبوع، بهدف منع تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير قسم التقنيات المعلوماتية في حكومة موسكو، إدوارد ليسينكو اليوم السبت، إن هذا النظام سيجري تشغيله فيحال صدور تشريع خاص، موضحا أنه سيتعين بموجبه على سكان موسكو الحصول على شفرة خاصة لتأكيد مشروعية تنقلاتهم في المدينة.
وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمواطنين الاستمرار في التنقل "مشيا على الأقدام أو بوسائل النقل العام أو السيارات الشخصية بشرط إبلاغالسلطات بخططهم مسبقا وامتلاك الشفرة المذكورة".
وأوضح أن الخروج من البيت للتنزه مع الكلاب أو إلقاء القمامة لا يتطلب الحصول على الشفرة.
وسيتم منح الشفرة إلكترونيا من خلال الصفحة الشخصية للمواطن في الموقع الرسمي الإلكتروني لحكومة موسكو، وستكون عبارة عن تركيبة من الأحرف والأرقام، يمكن حفظها على الهاتف الذكي أو استلامها عبر البريد الإلكتروني وطباعتها، بينما يستطيع من لا يستخدم موقع حكومة موسكو، الحصول على الشفرة عبر الهاتف.
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