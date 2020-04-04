"الداخلية العراقية" تعلن دخول حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ بإقليم كردستان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية دخول قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ اليوم السبت، فى جميع المحافظات والإدارات المستقلة فى إقليم كردستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء، أنه "تقرر إيقاف حركة العجلات والمارة في جميع محافظات إقليم كردستان والإدارات المستقلة لمدة 48 ساعة، كما تم توجيه القوات الأمنية بمحاسبة المخالفين لقرار حظر التجوال".. مضيفة "أنه سيتم منع حركة الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة إذا لم يكونوا في واجباتهم الرسمية، ومنع استخدام هويات وزارة الصحة لكسر قرار حظر التجوال وعلى القوات الأمنية محاسبة المخالفين".

وأكدت "الداخلية العراقية" أنه سيتم إلغاء جميع التصاريح والموافقات السابقة التي منحت من قبل المحافظات والإدارات المستقلة والوحدات الإدارية الحكومية لحركة بعض المواطنين.. مشيرة إلى إغلاق جميع المحال والمخابز وأماكن الخدمات العامة باستثناء

الصيدليات، بالإضافة إلى استمرار التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وبين محافظات إقليم كردستان وفقا للتعليمات الصادرة سابقا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة النجف، و9 إصابات في محافظة البصرة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن الحصيلة الجديدة جاءت بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 143 فحصا مختبريا لحالات ملامسة وأخرى مشتبها بها، مشيرة إلى أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة أصبح 175 حالة مؤكدة، و49 شفاء، و4 حالات وفاة.

وأفادت (نينا) بأن 10 أشخاص تماثلوا اليوم للشفاء "ليصبح العدد حتى الآن 36 حالة فيما أشارت إلى أن عدد الوفيات 10 حالات، وما

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زال 76 قيد العلاج"، مبينة أن العدد الكلي للإصابات في البصرة 122.

وفي سياق متصل .. أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل عن تمديد حظر التجوال في بابل حتى الحادي عشر من أبريل الجاري بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن إجراءات مشددة ستفرض على كل من يحاول كسر حظر التجوال، مشيرا إلى أن المواد الغذائية والفواكه والخضروات متوفرة وبأسعار مدعومة في بابل.

من جانب أخر أحبطت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي العراقي، مخططا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف حقول النفط في محافظة ديالى.

وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم/ السبت/ - أنه بناء على كثافة عمليات الرصد والمتابعة أحبطت قوة من اللواء الأول محاولة لعناصر داعش باستهداف حقول النفط في منطقة نفط خانة في ديالى .. موضحا أن مجموعة داعشية تسللت لاستهداف حقول النفط لكن قوات اللواء فتحوا وابل نيرانهم باتجاه الإرهابيين بواسطة سلاح 106 و107 وهاون 120 والسلاح الساند ، مما دفع الإرهابيين إلى الفرار.