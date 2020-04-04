الإمارات توسع قائمة إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا

أقرت دولة الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى من أجل تطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، في وقت متأخر أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية (وام)، اعتماداستمرارية برنامج التعقيم الوطني، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري.
وأضافت الوكالة أنه سيتم تنفيذحملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام، بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي(اليوم السبت) ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.
وبدأت هذه الحملة في 26 مارس الماضي وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل.
يذكر أنه حتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة في دولة الإمارات 1264 إصابة و9 وفيات.
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