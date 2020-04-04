الجيش الروسي يجري 5 آلاف اختبار لكورونا بين قواته

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إجراء نحو 5 آلاف اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على جنود في الجيش الروسي ولم يوجد أي حالة إيجابية.
وأضافت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنها أجرت 4794 اختبارًا خاصة على الجنود الروس، لافتة إلى أنه لم توجد إصاباترغم نشر القوات الخاصة في 32 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن روسيا سجلت، اليوم السبت، 584 حالة إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المصابين 4731 و43 حالة وفاة.
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