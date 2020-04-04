مصر تعلن بدء تشغيل الربط الكهربائي مع السودان

مصر تعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي مع السودان (وام) أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم أمس بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني، ويبلغ طوله بالجانب المصري نحو 100 كم، وبالجانب السوداني نحو 70 كم.

وذكر مجلس الوزراء المصري - في بيان أصدره اليوم - طبقاً لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، أمس، هي المرحلة الأولى من الربط والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجاري التنسيق بشأنها حالياً بين الجانبين المصري والسوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

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