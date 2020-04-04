قتيل وجرحى بانفجار للغاز في مبنى سكني بموسكو

تحطم مبنى جزئياً وتوفي شخص، اليوم السبت، قرب موسكو نتيجة انفجار ناجم عن تسرب للغاز في مبنى سكني، ويأتي ذلك مع وجود المواطنين في الحجر على خلفية تفشي «كوفيد-19».

وأظهرت صورة نشرها على «إنستغرام» المكتب الإعلامي لحاكم المنطقة مبنى مدمراً من ثلاثة طوابق على الأقل. وحصل الانفجار في الطابق الثاني للبناية التي تبعد حوالي 95 كلم شرق موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ الروسية جانا تيريكوفا في تصريح متلفز، إن الانفجار أدى إلى وقوع قتيل وتحطم 10 شقق جزئياً. وتحدث الدفاع المدني عن وجود ثلاثة جرحى في وضعية حرجة. وحلّ وزير الطوارئ وحاكم المنطقة في موقع الحادث.

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