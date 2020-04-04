للمرة الأولى في طوكيو.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ 100

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد مئة في طوكيو للمرة الأولى، حيث تحدثت وسائل الإعلام اليابانية اليوم السبت عن 118 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة في العاصمة اليابانية إلى أكثر من890 .

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، يتزايد الضغط على رئيس الوزراء، شينزو آبي للإعلان عن إجراءات طارئة لمواجهة جائحة كورونا.

واضطرت اليابان بالفعل لتأجيل الألعاب الأولمبية هذا الصيف في طوكيو لعام واحد بسبب الأزمة العالمية.

وحتى أمس الجمعة، يتلقى 704 مرضى العلاج في مستشفيات طوكيو.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء ان زيادة حالات الإصابة اليوم السبت تعني أن القدرة الاستيعابية للأسرة لمرضى فيروس كورونا ستزيد عن طاقتها.