قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنصح الأميركيين بارتداء "أغطية وجه من قماش غير طبي" كإجراءات صحية عامة إضافية.

وأكد ترامب أن هذه التوجيهات ليست أوامر لكنها توصية.

وتابع "هذا أمر اختياري، لا أعتقد أنني سأفعله".

وأضاف أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي الأميركيين بارتداء "قناع مصنوع من القماش العادي يمكن شراؤه من الإنترنت أو صناعته ببساطة في المنزل".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوصي الأميركيين باتباع مبادئ توجيهية جديدة لكبح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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