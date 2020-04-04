عاجل.. 3 حالات شفاء جديدة ترفع عدد المتشافين بكورونا بالمغرب إلى 62

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، ليرتفع عدد المتشافين من كورونا إلى 62. بينما استقر عدد الوفيات في 50 حالة.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 858 حالة، حتى الساعة الواحدة بعد زوال اليوم السبت، بعد تسجيل 14 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3212 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.