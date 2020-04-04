كشفت وسائل إعلام فرنسية، تفاصيل جديدة، عن الهجوم الجديد الذي شهدته إحدى البلدات جنوب شرق البلاد والذي خلف سبع ضحايا بين قتيل وجريح.
وقالت صحيفة لبوارزيان، إن الحادث الذي تم احتواءه، جرى حوالي الساعة 11 من صباح اليوم السبت، حينما هاجم رجل تبين أنه من جنسية سودانية،، المارة في بلدة بمنطقة دروم، ما أدى إلى مقتل شخصين، وجرح 5 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة، حيث يوجد ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
ووفقا للمصدرذاته، فإن المهاجم السوداني، الذي تعرفت إليه الشرطة، وهو من مواليد 1987، قد بدأ هجومه بالشارع بالقرب من متجر للتبغ، حيث قام بطعن المارة بشكل عشوائي، وسط البلدة، قبل أن تلقي عليه الشرطة القبض، حيث أصيب بجروح طفيفة، وتبين أنه كان يعيش بالقرب من مكان الحادث، حيث داهمت الشرطة مقر سكنه وتم اعتقال شخص ثان، هو زميله في السكن.
كانت هذه تفاصيل خبر من جنسية عربية.. الشرطة الفرنسية تتعرف على هوية منفذ هجوم صباح اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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