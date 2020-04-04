شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان حفيدة كنيدي‭ ‬وابنها في رحلة بحرية بولاية ماريلاند والان نبدء بالتفاصيل

قال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية إن حفيدة السياسي الراحل روبرت إف. كنيدي وابنها الصغير فقدا أمس الجمعة بعد انجرافهما بزورق في خليج تشيسابيك. وقال هوجان أمس الجمعة إن جهودا حثيثة انطلقت للبحث عن مايف فاهي تاونسند وابنها جيديون.

ومايف تاونسند هي ابنة‭ ‬نائبة حاكم ولاية ماريلاند السابقة كاثلين كنيدي تاونسند وحفيدة روبرت إف. كنيدي الذي اغتيل خلال فترة سعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1968.

وقال هوجان في إفادة صحفية على الإنترنت "لقد تواصلت وتحدثت مع نائبة الحاكم تاونسند هذا الصباح ونيابة عن شعب ماريلاند عبرت عن خالص تعاطفنا".