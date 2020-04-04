ارتفاع وفيات كورونا إلى ‭540‬ في سويسرا

أفادت وكالة الصحة العامة في سويسرا، السبت، بإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 540، من 484 حالة سجلت يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة في بيان، ان "عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 شخصاً".
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للوضع الوبائي، اليوم.
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للوضع الوبائي، اليوم.
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