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ارتفاع وفيات كورونا إلى ‭540‬ في سويسرا

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أفادت وكالة الصحة العامة في سويسرا، السبت، بإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس المستجد في البلاد ارتفع إلى 540، من 484 حالة سجلت يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة في بيان، ان "عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 شخصاً".

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للوضع الوبائي، اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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