ارتفاع وفيات كورونا إلى ‭540‬ في سويسرا

وذكرت الوكالة في بيان، ان "عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 شخصاً".

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للوضع الوبائي، اليوم.

