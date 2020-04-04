الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الكويت، السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة. وقال المتحدث إن عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 479 حالة. والوفاة الوحيدة التي سجلتها الكويت حتى الآن هي لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.





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