تزايد إصابات كورونا على متن سفينة سياحية ألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأسترالية، السبت، تأكيد 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية مملوكة لألمانيا، تخضع لحجر صحي غرب أستراليا.



وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" المملوكة لشركة السفن السياحية الألمانية "فونيكس رايزن"، في منطقة فريمانتل، جنوب مدينة بيرث منذ 10 أيام.

وقال وزير الصحة في ولاية أستراليا الغربية، روجر كوك، للصحفيين، السبت، إن عدد ركاب السفينة وأفراد طاقمها، حاليا في مستشفيات مدينة بيرث، وصل إلى 54، بعد تأكيد إصابة 5 منهم بفيروس كورونا، الليلة الماضية.

وأضاف كوك أنه تم السماح للسفينة السياحية بالبقاء في ولاية أستراليا الغربية لأسبوعين آخرين، بعد أن فرضت الحكومة الاتحادية حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على السفينة، بدءاً من الليلة الماضية.

وأجرت سلطات ولاية أستراليا الغربية عملية تنظيف واسعة للسفينة، لضمان أن تكون نظيفة بقدر المستطاع.

Advertisements

وقال كوك: "سنواصل مراقبة الطاقم المتبقي المعزول"، مضيفاً أن حكومة الولاية ما زالت حريصة على إخراج السفينة من المياه الأسترالية في أسرع وقت ممكن.

والسفن السياحية مسؤولة عن نحو ربع الحالات المؤكدة بالفيروس وعددها أكثر من 5500 وربع الوفيات وعددها 30 في أستراليا.

وكان أحد ركاب السفينة "أرتانيا" قد توفي في أحد المستشفيات بمدينة بيرث الأسترالية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ضمن عشرات الركاب وطاقم السفينة، الذين ثبتت إصابتهم بكورونا المستجد.

وتم إنزال جميع المصابين من السفينة لتلقي العلاج في مستشفيات بيرث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت السفارة الألمانية في بيان: "رعاية المواطنين المتوفين في الخارج تتبع الإجراء القنصلي، وفي هذه الحالة ستتولى القنصلية الألمانية العامة في سيدني المسؤولية بالتشاور مع عائلة المتوفى وبالتعاون مع القنصل الفخري الألماني في بيرث والسلطات المحلية".

وتم نقل نحو 844 فردا من ركاب وطاقم السفينة الأصحاء، الأحد الماضي، على متن 4 طائرات تابعة لشركة "كوندور" الألمانية للطيران من بيرث، بينما يتلقى 41 فرداً من ركاب وطاقم السفينة العلاج في مستشفيات بأستراليا.