في سابقة هي الأولى .. تعافي زوجين مسنين من كورونا في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند سابقة هي الأولى في حرب العالم ضد فيروس كورونا المستجد، بتسجيلها تعافي رجل هندي يبلغ من العمر 93 عاماً وزوجته (88 عاما) من الفيروس الذي انتشر بشكل سريع حول العالم.



وخرج الزوجان من مستشفى كلية طب كوتايم في ولاية كيرالا جنوب الهند، على كرسيين متحركين بعد الشفاء من المرض، وهما يبكيان من شدة الفرحة.

وقال الأطباء إن أسلوب حياتهما المنضبط وعاداتهما الغذائية الصحية ساعدت كثيرا على الشفاء من "كوفيد-19".

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وقال مدير كلية الطب في ولاية كيرالا، الدكتور خوسيه جوزيف: "إنها لحظة مجيدة للإخوة الأطباء، لقد كان إنقاذ حياة الناس تحدياً كبيراً"، وفقاً لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وهنأ رئيس وزراء ولاية كيرالا، بينارايي فيجايان، الفريق الطبي في الولاية، قائلا: "جعلتم ولاية كيرالا تفخر بأبنائها الأطباء".

وكان قد تم نقل الزوجين إلى المستشفى بعد ظهور نتيجة إيجابية عند إجراء فحص فيروس كورونا لابنهما وابنته العائدين من إيطاليا في مارس/آذار.

وأفادت تقارير بأن أفراد الأسرة المقيمين في إيطاليا قد أخفوا تاريخ سفرهم وحضروا العديد من المناسبات الاجتماعية، ما أسفر عن إصابة 7 من أقاربهم بالفيروس بعد اتصالهم بالعائلة.