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أثيوبيا تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

أثيوبيا تعلن عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإثيوبية، السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس  "COVID–19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 38 حالة في البلاد.

 

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إن البلاد سجلت 3 حالات جديدة بفيروس كورونا من بين 89 شخصًا تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين رجلين أحدهما يبلغ من العمر 29 عاما، والآخر 35 عاما، كانا قد خالطا أحد المصابين بفيروس كورونا، والثالثة امرأة تبلغ من العمر 35.

 

وأشارت الوزارة إلى أن رجلا إثيوبيا يبلغ من العمر 85 عاماً قد تعافى من إصابته بالفيروس، ليصل إجمالي التعافي في البلاد إلى 4 حالات.

 

وقرّرت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، إغلاق جميع الحدود البرية للبلاد كتدبير جديد لمواجهة فيروس كورونا، وفرض حجر صحي مدته 14 يوما على جميع القادمين عبر المطارات.

 

كما قررت إغلاق المدارس وحظر الأنشطة والتجمعات، للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

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