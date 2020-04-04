السعودية تسجل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالتين مرتبطة بالسفر .



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن إجمالي المتعافين بلغ 420 حالة في المملكة، وتم تسجيل 4 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة .

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وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي حالات المملكة 2179 حالة منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة معظمها حالات مستقرة وبعضها مازال تحت العناية المركزة .. لافتاً إلى أن الوزارة تلاحظ منذ بداية ظهور فيروس كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعّال .

واضاف "لا نريد أن يحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُأتي ثمارها" .

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت اليوم السبت، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان الداخلية الذي نشرته وكالة واس السعودية الرسمية، فإن الأحياء المعزولة هي كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال ، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.